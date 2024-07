BPOL-HH: 1,95 Promille: "Fahrgast" soll zwei Frauen mit einem Messer im Zug bedroht haben- Vorläufige Festnahme durch Bundespolizei

Hamburg (ots) - Nach jetzigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll ein alkoholisierter Mann (m. 41) eine Frau (w.30) am 29.07.2024 gegen 12.30 Uhr beim Halt einer S-Bahn der Linie S 3 im Haltepunkt Reeperbahn mit einem Schlag in das Gesicht attackiert haben. Der Beschuldigte saß der Frau auf der Fahrt von der Station Jungfernstieg bis zur Station Reeperbahn in einer Sitzgruppe gegenüber. Dabei hielt ...

