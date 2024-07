Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Frau in Hamburger S-Bahn attackiert-

Hamburg (ots)

Nach jetzigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll ein alkoholisierter Mann (m. 41) eine Frau (w.30) am 29.07.2024 gegen 12.30 Uhr beim Halt einer S-Bahn der Linie S 3 im Haltepunkt Reeperbahn mit einem Schlag in das Gesicht attackiert haben. Der Beschuldigte saß der Frau auf der Fahrt von der Station Jungfernstieg bis zur Station Reeperbahn in einer Sitzgruppe gegenüber. Dabei hielt der deutsche Staatsangehörige eine geöffnete Flasche Bier in der Hand.

"Beim Halt der S-Bahn in der Station Reeperbahn verschüttete der Beschuldigte Bier über die Hose der Frau. Verärgert über diesen Vorfall wollte die Geschädigte aufstehen. Dabei versetzte der Beschuldigte ihr einen Schlag in das Gesicht und beleidigte die Frau mehrfach. Anschließend flüchtete der Beschuldigte aus der S-Bahn in unbekannte Richtung."

Alarmierte Kräfte der Bundes- und Landespolizei Hamburg erreichten umgehend den Einsatzort.

"Die Geschädigte stand stark unter dem Eindruck des Geschehens und erlitt durch den Schlag umgehend Nasenbluten. Eine RTW-Besatzung versorgte die Geschädigte vor Ort. Hinweise auf möglichen Opferschutz wurden der Geschädigten mitgeteilt."

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten Hamburger Polizeibeamte den Tatverdächtigen außerhalb der S-Bahnstation stellen. Die Personalien wurde aufgenommen und fahndungsmäßig überprüft. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der Beschuldigte vor Ort entlassen werden.

Gegen den 41-Jährigen leiteten Bundespolizisten ein Strafverfahren (Verdacht auf Körperverletzung, Beleidigung) ein. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt. RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell