Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Citroën beschädigt

Papenburg (ots)

Am 5. Juni zwischen 18:00 - 18.30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des "Kaufland" in Papenburg am Deverweg. Hier fuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen einen schwarzen Citroën C 1, der in der Nähe des Haupteinganges geparkt war. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Wer Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zum verursachenden Fahrzeug, geben kann, wende sich bitte an die Polizei Papenburg, Tel.: 04961-9260.

