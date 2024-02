Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (189) Mit Wechseltrick Geld gestohlen - Zeugenaufruf

Dinkelsbühl (ots)

Am Dienstagnachmittag (20.02.2024) wurde in Dinkelsbühl ein Senior (88) Opfer eines Trickdiebes. Jetzt ermittelt die Kripo Ansbach und bittet um Zeugenhinweise.

Das spätere Opfer ließ sich gegen 15:30 in einer Bank am Weinmarkt einen mittleren vierstelligen Betrag auszahlen und steckte den Umschlag mit dem Bargeld in seine Jacke. Anschließend verließ er zu Fuß die Bank. Bereits am Wörnitztor fiel ihm ein Mann auf, der ihn kurz danach in der Wörnitzstraße ansprach und um das Wechseln einer zwei Euro Münze bat. Der Senior gab ihm daraufhin einen Euro und der Unbekannte setzte seinen Weg in Richtung Bleiche fort.

Zuhause angekommen stellte der 88-Jährige fest, dass ihm der Umschlag mit dem Bargeld aus der Jackentasche gestohlen worden war und verständigte die Polizei.

Täterbeschreibung:

Etwa 50-55 Jahre alt, dunkle gekräuselte Haare, sprach deutsch ohne Akzent. Keine Beschreibung zur Kleidung.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

