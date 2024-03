Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Durchwühlte Doppelhaushälfte - Haben Sie Hinweise?

Grefrath-Oedt (ots)

Am 16. März wurde in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 20.15 Uhr in eine Doppelhaushälfte in der Johann-Gastes-Straße in Oedt eingebrochen. Die Eheleute stellten beim Nachhausekommen fest, dass in ihr Haus eingebrochen wurde. Der oder die Unbekannten durchwühlten mehrere Zimmer des Hauses und stahlen vermutlich Schmuck und andere Gegenstände. Haben Sie zum genannten Zeitpunkt etwas Auffälliges bemerkt? Dann melden Sie bitte Ihre Hinweise der Polizei unter folgender Rufnummer: 02162-377-0. /jk (298)

