Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240316 Viersen: Einbruch in eine Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Viersen (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am Samstag, 16.03.24 im Tatzeitraum von 13:30 Uhr bis 14:50 Uhr die Tür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Heimerstraße in 41748 Viersen und gelangten so in die Wohnung. Dort durchsuchten sie die Räume und entfernten sich mit ihrer Beute vor der Rückkehr der Wohnungsinhaber. Die Kriminalpolizei nahm die weiteren Ermittlungen auf. Falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (295)

