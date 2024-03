Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240316 Willich-Anrath: Einbrecher werden durch ältere Dame auf frischer Tat überrascht und fliehen - Polizei sucht Zeugen

Willich-Anrath (ots)

Am Samstag, 16.03.24 um 16:30 Uhr überrascht eine 83-jährige Hauseigentümerin zwei Einbrecher auf frischer Tat. Ein Mann und eine Frau versuchten gerade das Badezimmerfenster ihres Bungalows auf der Viersener Straße in Willich-Anrath aufzuhebeln. Das augenscheinlich ausländische Paar gelangte nicht in das Haus und flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Beide Personen waren circa 30 Jahre alt und konnten durch die Geschädigte nur schlecht beschrieben werden. Der Frau ist nur bekannt, dass der Mann eine schwarze Kopfbedeckung (Kappe) trug. Die Frau hatte längere, dunkle Haare. Diese waren zu einem Zopf gebunden. Die Kriminalpolizei nahm die weiteren Ermittlungen auf. Falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (296)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell