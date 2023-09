Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Ein Unfall hat am Montagabend auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rheinstraße zu etwa 1.500 Euro Sachschaden geführt. Nach ersten Erkenntnissen streifte ein noch unbekannter Autofahrer offenbar beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes. Das Fahrzeug stand in der Zeit zwischen 20:25 Uhr und 20:55 Uhr rückwärts in einer Parklücke. Bei dem Unfall, der sich nach Registrierung eines Bordcomputers um 20:38 Uhr ereignet haben soll, wurde vorne rechts die Frontstoßstange sowie die vordere rechts Alufelge beschädigt. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 zu melden.

