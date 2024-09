Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr (L1100/L1126): Motorradlenkerin schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (20.09.2024) gegen 19:19 Uhr befuhr ein 37 Jahre alter Fahrer mit einem VW Passat die Landesstraße 1100 (L1100) von Marbach am Neckar kommend in Richtung Heilbronn. An der Einmündung zur Landesstraße 1126 (L1126) ordnete sich dieser auf dem Fahrstreifen für Linksabbieger ein. Ein aus Richtung Heilbronn entgegenkommender Lkw bog zunächst an der Einmündung nach rechts auf die L1126 ab. Unmittelbar im Anschluss bog der 37-Jährige seinerseits auch auf die L1126 nach links ab. Dabei übersah er eine 24 Jahre alte Lenkerin einer Honda, die unmittelbar hinter dem Lkw ebenfalls aus Heilbronn kam und weiter geradeaus Richtung Marbach am Neckar unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit dem VW Passat. Die 24-Jährige kam dabei zu Fall, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Einsatzmaßnahmen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 18.000 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn waren die Straßenmeisterei sowie eine Spezialfirma vor Ort. Während der Unfallaufnahme musste der Streckenabschnitt zeitweise gesperrt werden. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte drei Streifenbesatzungen im Einsatz. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen. Verkehrsteilnehmer, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 6869 0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell