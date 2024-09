Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch

L1208: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag gegen 14:05 Uhr befuhr eine 63-jährige Opel-Lenkerin die Landstraße aus Richtung Steinenbronn kommend in Richtung Waldenbuch. In einer Rechtskurve geriet die 63-Jährige vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts in den Grünstreifen, verlor anschließend die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Hierbei kollidierte die 63-jährige zunächst mit einem 54-jährigen Mercedes-Lenker und anschließend frontal mit einer 55-jährigen Hyundai-Lenkerin, bevor sie zum Stillstand kam. Der Mercedes wurde durch die Kollision von der Fahrbahn abgewiesen und geriet in den Straßengraben. Die Opel-Lenkerin, die Hyundai-Lenkerin und ihr 88-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 35.000 Euro, alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten in der Folge abgeschleppt werden. Neben zwei Streifen der Polizei waren auch mehrere Rettungswagen und die Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Für die Unfallaufnahme und die Reinigungsarbeiten war die L1208 zwischen Steinenbronn und Waldenbuch für insgesamt 3,5 Stunden gesperrt.

