FW Drolshagen: Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften

Am vergangenen Freitag fand in Drolshagen eine besondere Feierstunde für langjährige Mitgliedschaften in der Feuerwehr statt.

Bürgermeister Ulrich Berghof, Dirk Nebeling als Leiter der Feuerwehr, Kreisbrandmeister Christoph Lütticke sowie weitere Führungskräfte der Feuerwehr und Verwaltung hatten sich am frühen Abend mit den zu Ehrenden im Musiksaal des alten Klosters versammelt.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Simon Hoffmann vom Löschzug Iseringhausen mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber geehrt. Simon trat am 01.07.1999 in die Feuerwehr ein, hat mittlerweile etliche Lehrgänge bis hin zum Verbandsführer (F/B5) erfolgreich besucht und ist stellvertretender Leiter des Löschzuges Iseringhausen und des interkommunalen ABC-Zugs.

Für sogar 35 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr ehrte Bürgermeister Ulrich Berghof Rafael Clemens mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold. Rafael trat im Jahr 1989 in den Löschzug Drolshagen ein und ist seitdem dort durchgehend aktiv.

