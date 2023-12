Polizei Hamburg

POL-HH: 231220-2. Verkehrskontrolle in Hamburg-Wilstorf führt zur Sicherstellung von Drogen in nicht geringer Menge

Hamburg (ots)

Tatzeiten: 19.12.2023, 18:52 Uhr

Tatort: Hamburg-Wilstorf, Reeseberg

Polizisten der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) nahmen gestern Abend einen 35-jährigen Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, unter Drogeneinfluss einen gestohlenen Elektroroller gefahren zu haben. Zudem wurden Drogen in nicht geringer Menge sichergestellt.

Am frühen Dienstagabend wollte ein 35-jähriger Fahrer eines E-Scooters sich einer Verkehrskontrolle entziehen und wurde nach kurzer Flucht von den Beamten der VD 4 gestellt. Nachdem bei dem Mann ein freiwilliger Drogenvortest positiv verlaufen war, ordneten die Polizisten eine Blutprobenentnahme an und brachten ihn zum Polizeikommissariat 46. Darüber hinaus hatte der 35-jährige Deutsche den Roller ohne erforderlichen Versicherungsschutz geführt und die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Elektroroller zuvor in Pinneberg als gestohlen gemeldet worden war. Die Beamten stellten den Roller sicher und fanden bei der Absuche des Fluchtweges rund 35 Gramm Marihuana, welches der 35-jährige Deutsche mutmaßlich zuvor weggeworfen hatte.

Ermittler des Rauschgiftdezernats (LKA 68) übernahmen die weiteren Ermittlungen und die Staatsanwaltschaft erwirkte beim Amtsgericht Hamburg einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen in Wilstorf. Bei dessen Vollstreckung trafen die Beamten auf eine 33-jährige Person (divers / venezolanische Staatsangehörigkeit) und fanden in der Wohnung rund ein Kilogramm Marihuana, ca. 1.500 Euro mutmaßliches Dealgeld sowie Ausrüstung zum Betreiben einer Marihuanaplantage. Sämtliche Beweismittel stellten die Beamten sicher, beide Tatverdächtige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die gemeinsamen Ermittlungen des LKA 68 und der Staatsanwaltschaft dauern an.

Schl.

