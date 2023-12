Polizei Hamburg

POL-HH: 231219-3. Vermisstenfahndung nach 72-Jährigem aus Hamburg-Barmbek-Süd

Zeit: 17.12.2023, 18:12 Uhr

Ort: Hamburg-Altona, Max-Brauer-Allee, Bushaltestelle

Mit Hilfe eines Lichtbildes sucht die Polizei nach dem 72-jährigen Momir Pezerovic aus dem Hamburger Stadtteil Barmbek-Süd und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Senior hatte sich am Sonntagnachmittag mit seiner Lebensgefährtin im Bereich Altona aufgehalten, stieg jedoch - entgegen der Absprachen - um 18:12 Uhr nicht in einen Bus zurück nach Barmbek ein, sondern blieb an der Haltestelle Max-Brauer-Allee (Mitte) stehen. Bei anschließenden Telefonaten, die der 72-Jährige noch mit mehreren Angehörigen führte, konnte er, mutmaßlich aufgrund seiner Orientierungslosigkeit, seinen Aufenthaltsort nicht benennen. Seit Sonntag, 21:00 Uhr, besteht gar kein Kontakt mehr zu ihm.

Da anschließende Fahndungsmaßnahmen, im Rahmen derer auch ein Personenspürhund eingesetzt wurde, nicht zum Auffinden des Mannes geführt haben, erließ eine Richterin den Beschluss zu einer Öffentlichkeitsfahndung.

Der an Demenz erkrankte Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- männlich - schlank - circa 170 cm groß - weißes, lichtes Haar - trug zuletzt eine dunkelblaue Jacke, einen blauen Schal, eine dunkelblaue Jeans und schwarze Schuhe - ist der deutschen Sprache nur bedingt mächtig

Das LKA 145 (Region Nord) hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Seniors geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollte der Vermisste gesehen werden, kann auch direkt der polizeiliche Notruf unter 110 verständigt werden.

