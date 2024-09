POL-LB: Möglingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Wenden beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Nacht zum Samstag (21.09.2024) einen in der Heimerdinger Straße in Leonberg-Gebersheim geparkten Ford. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de ...

