Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zeugen melden verdächtige Beobachtung - Einbruch bei Firma

Recklinghausen (ots)

Zeugen bemerkten am späten Freitagabend (gegen 22.10 Uhr) an einer Firma auf der Marienstraße einen Alarm - und riefen die Polizei. Verdächtig war außerdem, dass dort ein Transporter abgestellt war. Vor Ort wurde auch offenbar bereitgestelltes Diebesgut (Kartons mit Poolbedarf) festgestellt. Ein 47-jähriger Tatverdächtiger aus Gladbeck konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen - auch zu weiteren Tatverdächtigen - dauern an.

