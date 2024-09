Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Motorroller gestohlen und in der Enz versenkt

Ludwigsburg (ots)

Nachdem am Montagmorgen (23.09.2024) zunächst eine Verfärbung des Wassers der Enz im Bereich der Wobachstraße in Bietigheim-Bissingen festgestellt wurde, konnte die Feuerwehr einen Motorroller aus dem Wasser bergen. Wie sich herausstellte, war der Peugeot-Roller offenbar in der Nacht zuvor durch unbekannte Personen in der Forsthausstraße in Bietigheim-Bissingen entwendet und in der Folge in der Enz versenkt worden. Der Roller wurde abgeschleppt und dem Halter zurückgegeben. Eine nachhaltige Gewässerverunreinigung fand nicht statt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen zu dem Diebstahl dauern an. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07142 405-0 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

