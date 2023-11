POL-PDNR: Wissen (Sieg) - Verkehrsunfall beim Rückwärtsfahren

Wissen (Sieg) (ots) - Am 14.11.2023, gegen 07:20 Uhr befuhr eine 61-jährige Fahrzeugführerin die Schützenstraße in Wissen in Richtung L 278. An der Einmündung missachtete sie die Vorfahrtberechtigung eines 43-jährigen Pkw-Fahrers, der die L 278 in Richtung Gebhardshain befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei Sachschaden entstand. Rückfragen bitte ...

