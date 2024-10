Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fahrradfahrer verletzt - Autofahrer gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Autofahrer, der am Mittwoch, 9.10.2024, 16.30 Uhr die Hammer Straße in Beckum befuhr und einen Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer hatte. Der etwa 60-Jahre alte Fahrer eines roten Mazdas bog von der Ahlener Straße auf die Hammer Straße ab. Dabei erfasste er den 14-Jährigen, der von seinem Fahrrad gesprungen war und die Hammer Straße im Bereich der Fußgängerfurt in Richtung Weststraße querte. Dabei wurde der Beckumer einige Meter mitgeschliffen worden. Anschließend stürzte der Jugendliche und verletzte sich leicht. Der Fahrer soll einen schwarzen, kurzen Haarkranz haben und der Mazda ist vermutlich ein Kombi mit der Städtekennung WAF. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Mann oder dem roten Mazda machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell