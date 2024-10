Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Autofahrerin überschlug sich

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 10.10.2024, 7.50 Uhr kam es auf der Soester Straße in Diestedde zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Autofahrerin überschlug. Die 23-jährige Steinhägerin befuhr mit ihrem Pkw die L 793 in Richtung Herzfeld. Vor ihr fuhr ein Müllfahrzeug. Dessen 57-jähriger Fahrer aus Ennigerloh bog nach links auf eine Hofzufahrt ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 23-Jährigen, die das Müllfahrzeug überholte. Anschließend geriet die Steinhägerin mit ihrem Auto über die Gegenfahrbahn auf den Grünstreifen, stieß dort gegen einen Leitpfosten, überschlug sich mit ihrem Fahrzeug und blieb im Straßengraben liegen. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Pkw der 23-Jährigen wurde abgeschleppt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 9.200 Euro.

