POL-WAF: Ahlen. Jugendliche attackierten Lehrkräfte und Schülerinnen

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 9.10.2024, gegen 19.30 Uhr wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall auf der Sternstraße in Beckum schwer verletzt. Ein 62-jähriger Beckumer befuhr mit seinem Pkw die Sternstraße in Richtung Wilhelmstraße, als plötzlich ein 63-jähriger Beckumer mit seinem Rollator auf die Fahrbahn trat. Der dunkel gekleidete Fußgänger wurde von dem Pkw erfasst und stürzte auf die Straße. ...

