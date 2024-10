Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Frau leistete Widerstand und wurde in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 9.10.2024 sprachen Polizisten gegen 8.00 Uhr einer Frau auf der Differdinger Straße in Ahlen eine Wohnungsverweisung und ein Rückkehrverbot nach einer häuslichen Gewalt aus. Die 21-Jährige weigerte sich, der polizeilichen Maßnahme nachzukommen. Trotz guten Zuredens mussten die Einsatzkräfte die Ahlenerin zwangsweise aus der Wohnung führen. Als die Frau um sich schlug, brachten die Beamten sie zu Boden und nahmen sie nach weiteren Widerstandshandlungen in Gewahrsam. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell