POL-BS: Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Braunschweig 2023

Braunschweig (ots)

In der Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Braunschweig zeigt sich, dass die Gesamtzahl an Unfällen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Jedoch setzt sich der langfristige Trend sinkender Unfallzahlen im Zehnjahresspiegel fort. Insbesondere in der Großstadt Braunschweig haben Fahrradfahrer eine überproportionale Beteiligung an schwerwiegenden Verkehrsunfällen. Aus diesem Grund berücksichtigt die Polizei Braunschweig in Zusammenarbeit mit anderen Verkehrssicherheitspartnern Radfahrer sowie Kinder, junge Verkehrsteilnehmer und Senioren schwerpunktmäßig in ihren verkehrspräventiven Maßnahmen und Konzepten.

