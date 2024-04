POL-BS: Verkehrsunfallstatistik der Polizeidirektion Braunschweig 2023

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Wiesental 26.03.24 - 30.03.24 Schranken womöglich mutwillig verbogen In der Zeit vom 26. - 30. März wurden jeweils die Schranken an den Zufahrten der Straße Wiesental an der Celler Heerstraße und Veltenhof beschädigt. Die Straße Wiesental ist wegen Hochwassers gesperrt, was jeweils durch eine Schranke an beiden Zufahrten dargestellt wird. Die Schranken wurden vermutlich ...

mehr