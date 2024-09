Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Osteel - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Osteel - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Ein Pedelec-Fahrer ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Osteel ums Leben gekommen. Gegen 16.20 Uhr fuhr der 78-jährige Mann mit einem Pedelec auf der Neuwesteeler Straße und wollte die Schoonorther Landesstraße (L4) in Richtung Woldeweg überqueren. Nach ersten Erkenntnissen missachtet er die Vorfahrt eines 32-jährigen Dacia-Fahrers, der auf der L4 in Richtung Wirdum unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Pedelec-Fahrer aus Versmold (Kreis Gütersloh) wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Dort erlag er wenig später seinen Verletzungen.

Der Dacia-Fahrer aus Norden blieb unverletzt. Die Fahrbahn war im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell