Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 22.09.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Versuchter Raub

Südbrookmerland - Am Sonntagmorgen, gegen 02:20 Uhr, lief eine 22-jährige Frau aus Südbrookmerland durch die Straße "Harenfeld" in Victorbur. Die Frau hielt dabei ihr Handy in der Hand. Plötzlich wurde sie von einem unbekannten Täter von hinten attackiert. Dabei wollte der Mann augenscheinlich in den Besitz des Mobiltelefons gelangen. Im Rahmen der anschließenden, körperlichen Auseinandersetzung wirkte der Täter durch Schläge auf die Frau ein. In einem günstigen Moment konnte sich das Opfer jedoch befreien und flüchten. Dabei blieb sie im Besitz ihres Mobiltelefons. Bei dem Täter handelte es sich um einen ca. 25 Jahre alten Mann, der ca. 170 cm groß und dunkel gekleidet war. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Sachbeschädigung am PKW

Aurich - Ein Hyundai stand am Samstagabend auf einem Grundstück in der Ardorfer Straße unter einem Carport. Während der Abwesenheit der Geschädigten zerschlug der unbekannte Täter die Heckscheibe des Fahrzeuges. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 18:45 Uhr. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Aurich - Ein 75-jähriger Mann aus Aurich verursachte am Samstagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, einen Verkehrsunfall, als er auf einem Kundenparkplatz in der Raiffeisenstraße in Aurich mit seinem Mercedes einen anderen PKW touchierte. Anschließend entfernte sich der Mann von der Unfallstelle, konnte jedoch später angetroffen und ermittelt werden. Ein Strafverfahren wurde gegen den Unfallverursacher eingeleitet.

Altkreis Norden

Kradfahrer wurde leicht verletzt

Krummhörn - Ein 47-jähriger Kradfahrer aus der Samtgemeinde Südbrookmerland ist am Freitag, gegen 16:30 Uhr, auf der Eilsumer Landstraße verunglückt und leicht verletzt worden. Der Mann fuhr dort mit seinem Motorrad in Richtung Grimersum, kam in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Das Krad des 47-Jährigen wurde bei dem Unfall beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Osteel - Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Samstag gegen 14:15 Uhr auf der Bundesstraße 72 in Osteel gekommen. Nachdem ein 50-jähriger Mann aus der Krummhörn mit seinem Pkw vor einer Ampel anhalten musste, erkannte eine hinter ihm fahrende 34-jährige Frau aus Norden die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf das stehende Fahrzeug auf. Eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Upgant-Schott fuhr anschließend auf den Pkw der 34-Jährigen auf. Auch sie hatte die Situation nicht rechtzeitig erkannt. Bei dem Unfall wurden zwei Person leicht verletzt. Die beschädigten Fahrzeuge wurden von einem Abschleppunternehmen von der Bundesstraße geborgen.

Vom Unfallort geflüchtet

Osteel - Auf dem Woldeweg ist es am Freitag, gegen 15:40 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 22-jähriger Mann aus Osteel fuhr dort mit seinem Gespann (Traktor und Anhänger mit verpackten Heuballen) in Richtung Bundesstraße, als ihm - nach eigenen Angaben - ein weißer Transporter entgegenkam. Beim Vorbeifahren beschädigte der Außenspiegel des Transporters die Verpackungsfolie von drei Heuballen auf dem Anhänger hinter dem Traktor. Der Fahrer des weißen Transporters, dessen Kennzeichen nicht abgelesen werden konnte, setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalles nachzukommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Norden in Verbindung zu setzen (Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

Unerlaubte Müllentsorgung

Wittmund - Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag illegal eine größere Menge Müll in der Hattersumer Straße der Nähe eines Sportplatzes hinter einer Wallhecke entsorgt. Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall angeben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund unter 04462 911 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell