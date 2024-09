POL-AUR: Vermisste Person in Norden wohlbehalten angetroffen

Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Norden - Unfallflucht auf Parkplatz Auf einem Parkplatz in Norden kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Zwischen 7.40 Uhr und 19 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz in der Straße Große Hinterlohne einen roten Fiat Spider. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Vermutlich handelte ...

mehr