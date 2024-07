Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Garagenbrand schlägt auf Dachstuhl über

Fahrenkrug (ots)

Am Montagabend, dem 15. Juli 2024 kam es in Fahrenkrug zu einem Brand in einer Garage, das direkt anliegende Wohnhaus wurde durch die Flammen ebenfalls im Dachbereich beschädigt.

Gegen 21:38 Uhr meldeten mehrere Notrufteilnehmer der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn über den Notruf 112 den Brand einer Garage in einem Wohngebiet in Fahrenkrug.

Aufgrund der Meldungen alarmierte die Rettungsleitstelle sofort die Freiwillige Feuerwehr Fahrenkrug mit dem Stichwort "FEU" (Feuer, Standard). Bereits auf Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung zu sehen und bei Eintreffen stand die Garage bereits in Vollbrand. Im vorderen, wie auch im hinteren Bereich war zusätzlich eine starke Flammenbildung zu erkennen. Das Stichwort wurde daraufhin über ,,FEU G" (Feuer, größer als Standard) auf "FEU 2" (Feuer, zwei Löschzüge) erhöht. Zeitgleich wurde der Garagenbrand in Spitze mit fünf handgeführten Strahlrohren und einen Schnellangriff bekämpft. Aufgrund der vorherigen starken Flammenbildung ist das Feuer in den Dachbereich des angrenzenden Einfamilienhauses aufgeschlagen. Mithilfe der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Wahlstedt, wurde das Dach geöffnet und der Brand punktuell bekämpft, um weitere Schäden am Gebäude zu vermeiden.

Da dieser Einsatz Kräftezehrend war und sich als hoher Atemschutzeinsatz herausstellte, wurden weitere Atemschutzgeräteträger benötigt, daher musste das Stichwort auf "FEU 3" (Feuer, drei Löschzüge) angepasst werden, um weitere Kräfte an den Brandort zu bekommen.

Durch die Verpflegungszüge des Deutschen Roten Kreuzes Kreis Segeberg wurden für die Kameradinnen und Kameraden Getränke sowie Snacks zur Verfügung gestellt.

Da das Hydrantennetz im Bereich der Einsatzstelle ausgelastet war, wurden durch die Kameradinnen und Kameraden 600 Meter B-Schlauchleitungen gelegt, um eine Wasserversorgung weiterhin sicherzustellen.

Gegen 22:42 Uhr konnte der Rettungsleitstelle "Feuer aus" gemeldet werden, weitere Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis kurz vor zwei Uhr in der Nacht.

Die Feuerwehren waren mit knapp 100 Einsatzkräften vor Ort.

Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Verletzt wurde bei diesem Brand niemand.

Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Schadenshöhe, Personalien oder Verletzungen der Betroffenen gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Fahrenkrug

Freiwillige Feuerwehr Wahlstedt

Freiwillige Feuerwehr Negernbötel

Freiwillige Feuerwehr Klein Rönnau

Freiwillige Feuerwehr Hamdorf

Freiwillige Feuerwehr Schackendorf

Führungsgruppe Amt Trave-Land

Kreisfeuerwehrverband Segeberg: stellv. Kreisbrandmeister, Pressesprecher, Rufbereitschaft Kreisfeuerwehrzentrale mit Wechselladerfahrzeug Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein: Rettungswagen

Deutsches-Rotes-Kreuz: Fachberater, Verpflegungszug Nord& Süd

Polizei Segeberg und Kriminalpolizei Kreis Segeberg

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell