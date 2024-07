FW-SE: Verkehrsunfall mit verletzten Personen in Nahe

Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Verkehrsunfall mit verletzten Personen in Nahe

Nahe (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend, dem 11. Juli 2024 kam es in Nahe zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen, bei dem eine Person im Fahrzeug eingeschlossen wurde.

Gegen 18:13 Uhr alarmierte die Kooperative Regionalleitstelle West die Einsatzkräfte aus Nahe und Itzstedt mit dem Einsatzstichwort "TH Y" (Technische Hilfe, Menschenleben in Gefahr) zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in den Kreuzungsbereich der Dorfstraße. Hier kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen und einem Transporter. Der Transporter wurde durch den Aufprall auf die Seite geschleudert und lag mit der Beifahrerseite auf der Straße. Aufgrund dessen, dass sich die alarmierten Feuerwehren noch parallel bei einem Feuer in Seth im Einsatz befanden, wurde zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr Sülfeld alarmiert. Zeitgleich wurden freie Fahrzeuge und Einsatzkräfte aus dem Einsatz in Seth rausgelöst und konnten die Einsatzstelle in Nahe anfahren.

Bei Eintreffen bestätigte sich die Lage. Ein Transporter lag auf der Seite, ein PKW stand deformiert im Gegenverkehr. Der Fahrer des Transporters konnte selbst das Fahrzeug verlassen und wurde vom Rettungsdienst gesichtet. Ein Transport in ein Krankenhaus war hier nicht nötig.

Die Fahrerin des PKW saß ansprechbar im Fahrzeug, konnte dieses allerdings nicht eigenständig verlassen. Durch den Rettungsdienst und dem Notarzt wurde diese betreut und anschließend mit Hilfe der Feuerwehr achsengerecht über die Fahrertür gerettet. Zur weiteren Behandlung kam diese in ein nahegelengendes Krankenhaus.

Die Dorfstraße war während des Einsatzes in dem Kreuzungsbereich voll gesperrt.

Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Schadenshöhe, Personalien oder Verletzungen der Betroffenen gemacht werden.

Freiwillige Feuerwehr Nahe

Freiwillige Feuerwehr Itzstedt Freiwillige Feuerwehr Oering Freiwillige Feuerwehr Sülfeld Kreisfeuerwehrverband Segeberg: Pressesprecher Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein mit zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug Polizei Segeberg und Kriminalpolizei Kreis Segeberg

