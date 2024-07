Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr sind an der Einmündung der Röntgenstraße zur Manzeller Straße zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Eine 34 Jahre alte VW-Fahrerin wollte vom Klinikum kommend nach links in Richtung Schnetzenhausen abbiegen und übersah dabei offenbar den von links nahenden Mercedes einer 23-Jährigen. Durch die Vorfahrtsmissachtung kam es im Einmündungsbereich zur Kollision, bei der die Mercedes-Lenkerin leicht verletzt wurde. Rettungsdienste brachten die Fahrerinnen sowie die Beifahrerin im VW zur Untersuchung in eine Klinik. Beide Autos, an denen insgesamt rund 25.000 Euro Sachschaden entstand, mussten abgeschleppt werden.

Tettnang

Senior fährt nach Parkrempler davon - Unfallflucht

Eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht erwartet einen 91-jährigen Senior nach einem Parkrempler am Dienstag gegen 10 Uhr auf einem Parkplatz in der Emil-Münch-Straße. Der Senior war rückwärts gegen einen geparkten Audi gefahren und hatte dabei rund 5.000 Euro Sachschaden angerichtet. Der Verursacher und dessen Beifahrerin stiegen laut einer aufmerksamen Beobachterin aus, erkundigten sich nach dem Schaden und fuhren danach einfach weg, ohne Weiteres zu veranlassen. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen und kontaktierte die Polizei, sodass die Beamten bei den Ermittlungen leichtes Spiel hatten. Am Renault des 91-Jährigen entstand beim Unfall geringerer Sachschaden, der auf lediglich mehrere hundert Euro geschätzt wird.

Überlingen

Altkleidercontainer in Brand - Zeugen gesucht

Zum Brand eines Altkleidercontainers im Burgbergring rückten am Mittwoch gegen 3.30 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei aus. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr fanden die Ermittler in unmittelbarer Nähe ein leeres Behältnis einer entzündlichen Flüssigkeit. Ob dieses mit dem Brand in Verbindung steht, kann nicht ausgeschlossen werden und ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Am Altkleidercontainer, der von der Feuerwehr geöffnet werden musste, entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können oder am frühen Mittwochmorgen verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 zu kontaktieren.

Salem

Radfahrer stürzt alleinbeteiligt

Ein gesundheitliches Problem dürfte die Ursache für einen Fahrradunfall gewesen sein, der sich am Dienstag gegen 15.45 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Beuren und Bächen ereignet hat. Ein 70 Jahre alter Rennrad-Fahrer verlor während der Fahrt die Kontrolle über sein Rad und stürzte alleinbeteiligt zu Boden. Ein Begleiter leistete erste Hilfe und verständigte umgehend den Notruf. Rettungskräfte brachten den bewusstlosen Mann unter andauernder Reanimation in eine Klinik. Beim Unfallgeschehen selbst verletzte sich der 70-Jährige eher leicht.

Salem

Von Fahrbahn abgekommen

Infolge von Ablenkung ist eine 42 Jahre alte Autofahrerin am Dienstag gegen 15.30 Uhr von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau war mit ihrem Ford auf der L 200a von Tüfingen in Richtung Salem unterwegs. Um nach ihrem im Fond sitzenden Kleinkind zu sehen, drehte sie sich während der Fahrt um und verlor dabei die Kontrolle über ihren Wagen. Der Pkw kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte im Bankett dann mit einem Leitpfosten und fuhr dann auf die beginnende Leitplanke auf. Erst nach mehreren Metern gelang es der 42-Jährigen, den Wagen zurück auf die Fahrbahn zu lenken. Sowohl die Frau als auch das Kind hatten Glück im Unglück und blieben unverletzt. Am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Die Verkehrseinrichtung wurde ebenfalls nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Heiligenberg

Leichtfertiger Umgang mit persönlichen Daten

Offenbar geblendet von einem angeblich bevorstehenden Gewinn ist eine 24-Jährige am Montag auf einen Computerbetrug hereingefallen. Die Frau lud eine App auf ihr Handy, die mit einem Gewinnversprechen gelockt hatte. Ohne misstrauisch zu werden, gab die junge Frau persönliche Daten, unter anderem auch sämtliche Kontoinformationen, an. Später musste sie feststellen, dass mehrere hundert Euro von einer ausländischen Firma von ihrem Konto abgebucht wurden. Die Ermittlungen dauern an.

