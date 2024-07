Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Ermittlungen gegen 41-Jährigen nach Autokorso

Ein zufälliges Aufeinandertreffen mit Familienangehörigen bei einem Autokorso im Sigmaringer Stadtgebiet hat für einen 41-Jährigen Strafanzeigen zur Folge. Der Mann geriet nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei am Dienstagabend gegen 23 Uhr mit seiner Ex-Partnerin in Streit und ging weitere Familienangehörige körperlich an. Anschließend soll sich der 41-Jährige in sein Auto gesetzt haben und auf die sechsköpfige Personengruppe um die Familienangehörigen zugefahren sein, sodass diese sich wohl durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen mussten. Verletzt wurde niemand. Gegen den 41-Jährigen wurden Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Bedrohung und Nötigung eingeleitet. Zeugen, die die Situation beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Gammertingen

Traktorfahrer streift bei Mulcharbeiten vorbeifahrenden Zug

Bei Mulch-Arbeiten parallel zur Bahnstrecke Gammertingen-Münsingen hat am Dienstag kurz nach 17.15 Uhr ein Traktorfahrer mit seinem Arbeitsgerät einen Zug gestreift und erheblichen Sachschaden verursacht. Der 73-Jährige schwenkte auf einem Kiesweg beim Einfahren seines Mulchgeräts in die Transportposition in den Gleisbereich, als ein Personenzug vorbeifuhr. Der Lokführer leitete eine Vollbremsung ein, an der Seite des Zugs entstand beim Streifvorgang Sachschaden von vermutlich mehreren tausend Euro. Der Sachschaden am landwirtschaftlichen Gefährt wird auf rund 8.000 Euro beziffert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Bahnstrecke war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 20 Uhr gesperrt. Gegen den 73-Jährigen wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Inzigkofen

Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab - gesundheitlicher Notfall

Wohl aufgrund eines gesundheitlichen Notfalls ist am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr eine 77-jährige Autofahrerin auf der B 313 zwischen Inzigkofen und Vilsingen von der Fahrbahn abgekommen und auf einem angrenzenden Feldweg zum Stehen gekommen. Verkehrsteilnehmer, die die Situation beobachtet haben, verständigten unmittelbar den Rettungsdienst, der die Fahrerin zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Während der Einsatzes, an dem auch die örtliche Feuerwehr beteiligt war, wurde die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt. Durch den Unfall wurden keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet oder verletzt.

Pfullendorf

Rollerfahrer in Kreisverkehr übersehen

Offensichtlich schwerere Verletzungen hat sich ein Rollerfahrer am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Überlinger Straße / Franz-Xaver-Heilig-Straße zugezogen. Gegen 5.30 Uhr übersah der 27 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Kleinbusses beim Einfahren in den Kreisverkehr den 52-jährigen Zweiradfahrer und schleifte diesen auf seinem Roller mehrere Meter mit. Der Verletzte wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Pfullendorf

Grab verunstaltet - Polizei bittet um Hinweise

Ein Grab auf dem Friedhof Pfullendorf haben Unbekannte verunstaltet, indem sie Biomüll darauf auskippten. Der örtliche Polizeiposten hat Ermittlungen wegen Störung der Totenruhe aufgenommen und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um Hinweise zu den Unbekannten, die sich zwischen Samstag und Montag auf dem Friedhof aufgehalten haben dürften. Bereits in den vergangenen Monaten haben möglicherweise dieselben Personen persönliche Gegenstände von dem Grab genommen und in eine Mülltonne geworfen, zudem wurde die Bepflanzung beschädigt.

Herbertingen / Mengen / Pfullendorf

Berauschte Verkehrsteilnehmer

Mit gleich drei berauschten Verkehrsteilnehmern hatten es das Polizeirevier Sigmaringen und der Polizeiposten Pfullendorf am Dienstagvormittag und Dienstagabend zu tun. Während ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Pfullendorf Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln zeigte, waren die anderen beiden betrunken mit dem Roller in Herbertingen und auf dem Rad in Mengen unterwegs. Der Drogenvortest des Autofahrers, der beim Einfahren auf einen Parkplatz mit seinem Transporter an der Höhenbegrenzung hängen blieb und dabei einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursachte, schlug auf Cannabis und Amphetamin an. Der Radler fiel einer Verkehrsteilnehmerin auf, als dieser in starken Schlangenlinien unterwegs war. Ein Alkoholvortest ergab bei ihm über 2,5 Promille. Der Motorrollerfahrer wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle mit über 0,5 Promille gestoppt. Während auf den Radfahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zukommt, müssen der Autofahrer sowie der Rollerfahrer mit einem mehrmonatigen Fahrverbot und einem hohen Bußgeld rechnen.

Mengen

Lkw beschädigt Pkw - Fahrzeughalter gesucht

Den Halter eines bislang unbekannten Pkw sucht der Polizeiposten Mengen nach einem Verkehrsunfall am Montag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr in der Romstraße. Ein Lkw-Fahrer hatte den geparkten Wagen beim Rangieren beschädigt und den Unfall später bei der Polizei gemeldet. Dabei konnte er weder das Kennzeichen noch den Fahrzeugtyp des Pkws nennen, der zwischenzeitlich nicht mehr an der Unfallstelle stand. Der Polizeiposten Mengen bittet daher den Halter des beschädigten Wagens, sich zur Unfallaufnahme unter Tel. 07572/5071 auf der Dienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell