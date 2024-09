Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/ Samstag 20./21.09.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen Keine presserelevanten Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Keine presserelevanten Ereignisse

Sonstiges

Aurich (Middels) - Brand einer Scheune

Am Freitagnachmittag gegen 16:20 Uhr, geriet in der Straße Am Hasenholt eine Scheune in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf eine Summe im unteren sechsstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Altkreis Norden

Keine presserelevanten Ereignisse

Landkreis Wittmund

Keine presserelevanten Ereignisse

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell