POL-WOB: Unbekannte Täter entwenden große Mengen Kupferkabel

Helmstedt (ots) - Helmstedt, Raabestraße 19.03.2024, 13:00 Uhr Unter einem Vorwand verschafften sich unbekannte Trickdiebe am vergangenen Dienstagmittag Zutritt zur Wohnung einer Rentnerin in der Raabestraße in Helmstedt. Sie ergaunerten Bargeld und Schmuck. Zunächst klingelte ein Unbekannter an der Haustür der Helmstedterin und gab an, Klempner zu sein und eine ...

