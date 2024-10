Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Fünf Personen wurden am Donnerstag, 10.10.2024, 9.05 Uhr auf der Oelder Straße in Beckum leicht verletzt. Eine 91-jährige Beckumerin befuhr mit ihrem Pkw die Oelder Straße in Fahrtrichtung Vellern. In Höhe einer Grundstückszufahrt bog sie nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 22-jährigen Ahleners. In dem Fahrzeug saßen noch ein 19-jähriger und ein 35-jähriger Beckumer sowie ein 26-jähriger Lippetaler. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten zur weiteren ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser. Auf der Oelder Straße kam es aufgrund der Sperrung zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt.

