Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240422 - 0420 Frankfurt - Nordend: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Frankfurt (ots)

(yi) Am Samstag (20. April 2024) ereignete sich in der Bertramstraße / Eduard-Rüppell-Straße ein Verkehrsunfall. Hierbei verletzte sich ein Fahrradfahrer schwer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 68-jährige Frau gegen 13:30 Uhr mit ihrem "Smart" die Bertramstraße in Richtung Miquelallee. Die 53-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Eduard-Rüppell-Straße in Richtung Bertramstraße. Die Radfahrerin versuchte nach links in die Bertramstraße abzubiegen, als sie die Autofahrerin anfuhr. Beim Aufprall erfasste die Frontstoßstange des Autos den Hinterreifen des Fahrrads. Dadurch stürzte die 53-Jährige und verletzte sich schwer.

Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein umliegendes Krankenhaus. Die Unfallbeteiligte schwebt nicht in Lebensgefahr.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell