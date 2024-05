Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrskontrollen - Polizei Herford kontrolliert LKW

Löhne (ots)

(um) Am Dienstag (7.5.) fanden im Bereich der L777 / Kanalstraße Kontrollen des Schwerlastverkehrs statt. Neben Großraum- und Schwertransporten wurden diverse Lkw über 7,5 Tonnen durch Beamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Herford kontrolliert. Unter anderem wurden in drei Fällen Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Überhöhe festgestellt, in zwei Fällen wegen unzureichender Ladungssicherheit.

In einem Fall wurde ein Sattelzug angehalten, der etwa 25 Tonnen an Stahlplatten geladen hatte. Da sich eine Plane auf dem Auflieger befand, war die Ladung von außen zunächst nicht sichtbar. Die Platten waren lediglich mit wenigen Gurten versehen, die zwar optisch vorhanden waren, jedoch keine Sicherung darstellen. Dies zeigte sich insbesondere daran, dass im Verlaufe der Fahrt sich einige der Stahlplatten verschoben. Aufgrund dieses Verstoßes der Ladungssicherheit wurde eine Sicherheitsleistung erhoben und die Weiterfahrt musste untersagt werden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass im Verkehrsraum des Wittekindskreises verstärkt LKW Kontrollen unangekündigt durch geführt werden. Die Einhaltung der Ladungssicherheit und der Lenkzeitenregeln sind eine wichtige Grundlage zur Verkehrssicherheit.

