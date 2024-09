Polizei Köln

POL-K: 240903-3-K: Zwei Festnahmen am Ebertplatz nach Angriffen mit zerbrochener Glasfalsche - Ein Tatverdächtiger in U-Haft

Köln (ots)

Nach Angriffen mit zerbrochenen Glasflaschen auf dem innerstädtischen Ebertplatz haben Einsatzkräfte der Polizei Köln in der Nacht zu Samstag (31. August) sowie am Montagabend (2. September) zwei mutmaßliche Tatverdächtige (37,35) festgenommen.

Bereits am Samstag war der 37-Jährige auf der Platzfläche mit einem 28 Jahre alten Mann in Streit geraten. Dabei soll der aus Eritrea stammende Mann mit einer abgebrochenen Weinflasche auf den am Boden liegenden Kölner eingestochen haben.

Der 28-Jährige entzog sich dem Angriff jedoch mit leichten Verletzungen und wählte den Notruf. Hinzugerufene Einsatzkräfte stellten den 37-Jährigen noch am Tatort.

Am Montagabend hörte dann ein auf dem Ebertplatz eingesetzter Diensthundeführer zunächst laute Schreie in der Nähe der Neusser Straße. Der Beamte informierte kurzerhand die Videoleitstelle, die daraufhin die Aufnahmen der polizeilichen Videobeobachtung auswertete und einen lautstarken Streit zwischen zwei Männern feststellen konnte. Im Zuge dieser Auseinandersetzung soll ein 35 Jahre alter Mann aus Somalia versucht haben seinen Kontrahenten (58) mit einer abgebrochenen Glasflasche zu verletzten.

Der Diensthundeführer stellte den 35-jährigen Angreifer, nachdem dieser vom Ebertplatz flüchten wollte. Der 58-Jährige blieb unverletzt.

In beiden Fällen ermittelt nun Kriminalkommissariat 51. Ein Richter schickte den 37-Jährigen bereits am Samstagmorgen in Untersuchungshaft. Der 35-jährige Mann aus Somalia wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

