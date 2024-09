Polizei Köln

POL-K: 240902-4-K Kölner Ehepaar überführt falschen Polizisten - Mutmaßlicher Abholer in Lindenthal festgenommen

Köln (ots)

Ein scharfsinniges Ehepaar (81, 85) aus Köln-Lindenthal hat Einsatzkräfte der Polizei Köln am Samstagnachmittag (31. August) gegen 17.30 Uhr auf die Spur eines mutmaßlichen Betrügers (19) geführt. Laut Angaben der beiden Senioren sollte der 19-Jährige die Wertgegenstände des Paares abholen, nachdem ein Anrufer sich am Telefon als falscher Polizist ausgegeben hatte. Mit dem "Trick", dass ihr Erspartes in Gefahr und angebliche Einbrecher in der Nachbarschaft unterwegs seien, hatte der Betrüger versucht den 85-jährigen Ehemann zu verängstigen. Das Ehepaar allerdings war wenig schockiert, durchschaute die Betrugsmasche und hielt den Anrufer hin, während sie unbemerkt die Polizei alarmierten. Die hinzugerufenen Beamten nahmen den Abholer kurz darauf in einem Waldstück an der Militärringstraße in Höhe der Werthmannstraße fest.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nun nach einem möglichen Komplizen des Abholers. Er soll sich vor der Festnahme zusammen mit dem 19-Jährigen in der Werthmannstraße aufgehalten haben und zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Hinweise zu dem Gesuchten nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell