Polizei Köln

POL-K: 240902-3-K Drei mutmaßliche Autoknacker festgenommen - Auto-Aufbrüche in Rodenkirchen und der Innenstadt

Köln (ots)

Am Samstag (31. August) haben Polizisten gleich mehrere mutmaßliche Autoknacker (36, 38, 43) in der Innenstadt sowie im Stadtteil Rodenkirchen erwischt und vorläufig festgenommen.

Im ersten Fall hatte ein 37-jähriger Kölner seinen BMW am Samstagmorgen gegen 4 Uhr auf dem Mauritiussteinweg geparkt. Als er gegen 15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er unter anderem das Fehlen seines Laptops fest. Nachdem er sein Gerät in der Fleischmengergasse geortet hatte, alarmierte er die Polizei. Hinzugerufene Beamte fanden das Diebesgut schließlich bei einem Straßenmusiker (36). Einsatzkräfte nahmen den wohnungslosen Mann mit zur Polizeiwache.

Gegen 19.45 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge zwei Männer auf der Schillingsrotter Straße in Rodenkirchen beim Einschlagen einer Autoscheibe. Einer der beiden soll dann das Autoradio aus dem geparkten Ford entwendet haben, während der Andere Schmiere stand. Der Zeuge lief daraufhin schnell auf die um die Ecke liegende Polizeiwache in Rodenkirchen und meldete den Fall. Der anzeigenaufnehmende Beamte schickte einen Streifenwagen und machte sich mit dem Zeugen auf den Weg zurück zum Einsatzort. Dabei liefen ihnen die beiden Männer samt Beute in die Arme, da der "Fluchtweg" an der Wache vorbeiführte. (ja/al)

