Polizei Köln

POL-K: 240830-4-K Schüsse auf Mehrfamilienhaus in Köln-Ostheim - Fahndung nach Person auf E-Scooter

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 29. August 2024 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5853116

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach den Schüssen auf ein Mehrfamilienhaus am Donnerstagmorgen (29. August) auf der Servatiusstraße in Köln-Ostheim haben die Ermittler mittlerweile den Zeitpunkt der Schussabgaben auf 3.03 bis 3.05 Uhr eingegrenzt. Zudem fahndet die Polizei auf Grund von Zeugenaussagen nach einer verdächtigen Person, die zunächst mit einem E-Scooter vom Tatort geflüchtet sein soll.

Das Kriminalkommissariat 11 fragt daher:

Wer kann Hinweise zu der unbekannten Person auf dem E-Scooter und deren weiterem Fluchtweg - gegebenenfalls auch mit einem anderen Fahrzeug, in das sie abgesetzt gestiegen sein könnte - machen?

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Kriminalkommissariat 11 erbeten. (cs/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell