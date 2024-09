POL-K: 240830-2-K Einbruch bei Galeria auf der Breite Straße - Zeugensuche

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Nach mehreren Schüssen am Donnerstagmorgen (29. August) auf ein Mehrfamilienhaus in Köln-Ostheim sucht die Polizei Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge alarmierte ein Anwohner gegen 4.30 Uhr die Polizei, als er Knallgeräusche wahrnahm und anschließend mehrere Einschlusslöcher an der Fassade, an ...

