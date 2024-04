Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit unter Bekannten führt zu mehreren Strafanzeigen

Kaiserslautern (ots)

Ein Streit unter Bekannten führte am späten Donnerstagnachmittag zu einem Polizeieinsatz im östlichen Stadtgebiet. Mehrere Beteiligte zofften sich lauthals auf der Straße, so dass umherstehende Passanten auf den Disput aufmerksam wurden. Dabei warfen sich die Streithähne unterschiedlichste Beleidigungen an den Kopf. Es blieb aber nicht bei der verbalen Auseinandersetzung. Ein 45-jähriger Mann schlug seinem 33-jährigen Gegenüber mehrmals ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde. Der Geschlagene revanchierte sich, indem er einer 40-jährigen Frau auf den Brustkorb schlug. Als die Polizei eintraf, gelang es den Beamten, die Zankhähne zu trennen. Bei der Durchsuchung des 33-Jährigen fanden sie einen Personalausweis, der nicht ihm gehörte. Wie er in den Besitz des Ausweises kam, verriet der Mann nicht. Alles in allem nahmen die Einsatzkräfte Strafanzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Beleidigung und des Diebstahls auf. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

