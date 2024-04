Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche greifen Mann an

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte griffen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Mann in der Burgstraße an. Nach bisherigen Ermittlungen war der 50-Jährige gegen halb zwei am Schillerplatz unterwegs. Dort wurde er zunächst von mehreren Jugendlichen angesprochen. Um einem Streit aus dem Weg zu gehen, lief der Mann Richtung Rathaus, wo ihn mehrere Personen von hinten angriffen und ihn zu Boden rissen. Dort liegend, schlugen und traten die Täter auf ihr Opfer ein. Um wie viele Angreifer es sich genau handelte, konnte das alkoholisierte Opfer nicht sagen. Der 50-Jährige erlitt mehrere Verletzungen und musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell