Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei Westpfalz beteiligt sich an europäischer Aktionswoche "Speed"

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern/ Westpfalz (ots)

Das Polizeipräsidium Westpfalz beteiligt sich an der Aktionswoche "Speed" des europäischen Polizei-Netzwerks ROADPOL (European Roads Policing Network). Die Aktionswoche findet vom 15. bis 21. April 2024 statt. Ein "Speedmarathon" mit intensiven Geschwindigkeitskontrollen ist am 19. April 2024 geplant. In der Westpfalz führen Polizistinnen und Polizisten in diesen Tagen vermehrt Kontrollen durch. Die Risiken von überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr sollen dadurch verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken.

Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist eine der häufigsten Unfallursachen. In der Westpfalz sank zwar die Anzahl der Verkehrsunfälle, bei denen nicht angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich war, im Vergleich zum Jahr 2019 um 252 Fälle (13,1 Prozent), dennoch: Die meisten Menschen verunglückten bei Unfällen tödlich, bei denen die Unfallursache "Unangepasste Geschwindigkeit" eine Rolle spielte. Der Speedmarathon dient deshalb der Prävention. Die Polizei möchte, dass sich Fahrzeugführende Gedanken über ihre Geschwindigkeit machen. "Wer sich ans Tempolimit hält, beziehungsweise seine Geschwindigkeit den jeweiligen Verkehrsverhältnissen anpasst, reduziert das Risiko, an einem Unfall beteiligt zu sein. Unser gemeinsames Ziel ist, die Zahl der Verkehrstoten bis 2050 auf null zu reduzieren", so der Verkehrsexperte des Polizeipräsidium Westpfalz, Timo Völker. Dazu hat die Polizei in der Westpfalz zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen, die Aktionswoche "Speed" ist eine davon. Bei den Kontrollen wollen die Polizeikräfte deshalb auch an die Einsicht der Verkehrsteilnehmenden appellieren, niemals die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten und die Geschwindigkeit der jeweiligen Verkehrssituation anzupassen . Die Verkehrsunfallstatistik 2023 mit ausführlichen Informationen zur Unfalllage und unseren Maßnahmen finden Sie auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/YSXrl

Informationen zum europäischen Polizei-Netzwerks ROADPOL finden Sie unter www.roadpol.eu im Internet. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell