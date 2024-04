POL-PPWP: Körperverletzung im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) - Zwei Diebstähle aus Fahrzeugen sind der Polizei am Mittwoch gemeldet worden. Demnach schlugen unbekannte Täter über Nacht sowohl in der Richard-Wagner-Straße als auch in der Flurstraße zu. Zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, machten sich die Unbekannten in der Richard-Wagner-Straße an einem VW Phaeton zu schaffen, der in Höhe des Hauses Nummer 78 abgestellt war. ...

