LPI-EF: Radfahrer schwer verletzt

Erfurt (ots) - Am Montagvormittag kam es gegen 11:00 Uhr in der Stotternheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 76-jährige KIA-Fahrerin und ein 45-jähriger Lkw-Fahrer waren von der Hugo-John-Straße kommend in Richtung Bunsenstraße gefahren und miteinander kollidiert. Durch den Zusammenprall wurde der KIA über eine Mittelinsel auf die gegenüber liegende Fahrbahn geschleudert. Die Seniorin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ...

