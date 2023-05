Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Unfall gesucht

Erfurt (ots)

Am Montagvormittag kam es gegen 11:00 Uhr in der Stotternheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 76-jährige KIA-Fahrerin und ein 45-jähriger Lkw-Fahrer waren von der Hugo-John-Straße kommend in Richtung Bunsenstraße gefahren und miteinander kollidiert. Durch den Zusammenprall wurde der KIA über eine Mittelinsel auf die gegenüber liegende Fahrbahn geschleudert. Die Seniorin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang noch unklar. Die Polizei sucht daher Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise werden vom Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0117893 entgegengenommen. (JN)

