POL-STD: Erneut Mülltonnenbrände in Stade - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Stade (ots)

Nachdem bereits am frühen Sonntagmorgen eine Mülltonne in Stade gebrannt hat (wir berichteten), wurde am heutigen Montagmorgen gegen 04:20 Uhr durch eine Streifenbesatzung eine brennende Mülltonne an der Pestalozzi-Grundschule im Sandersweg festgestellt. Dieser Brand wurde durch die Polizei selbst mit einem Feuerlöscher aus dem Streifenwagen gelöscht.

Nach dem möglichen Brandstifter wurde sofort eine Fahndung eingeleitet. Im Rahmen der Fahndung wurde dann eine weitere brennende Mülltonne in der Thuner Straße festgestellt und mit eigenem Feuerlöscher gelöscht.

In der Nähe der Pestalozzi-Grundschule konnten die Polizisten in zeitlich kurzem Abstand einen 19-jährigen Stader antreffen. Dieser konnte keinen plausiblen Grund für seinen Aufenthalt dort zu dieser Uhrzeit angegeben. Bei seiner Durchsuchung wurden u.a. zwei Feuerzeuge aufgefunden. Der junge Mann wurde zunächst vorläufig festgenommen. Nach ersten polizeilichen Maßnahmen wurde er jedoch aufgrund fehlender Haftgründe bereits entlassen.

