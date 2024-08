Polizei Essen

POL-E: Essen: 19-Jähriger öffnet fremden Pkw und sperrt sich ein

Essen (ots)

45307 E.Kray: Gestern Morgen (15. August) öffnete ein 19-jähriger Essener (deutsch) einen geparkten VW Golfs an der Schönscheidtstraße. Um das Fahrzeug zu verlassen, schlug er eine Scheibe ein. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 3 Uhr meldeten Zeugen, dass ein junger Mann in einen geparkten VW Golf eingebrochen sei und nun flüchten solle. Die herbeigeeilten Polizisten stellten vor Ort fest, dass die Scheibe einer Autotür offensichtlich von innen eingeschlagen worden war. Zudem waren die Scheiben des Pkws beschlagen, teilweise waren bereits deutliche Wassertropfen sowie Wischspuren sichtbar. Der Innenraum des Fahrzeugs war augenscheinlich durchwühlt worden.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte ein 19-jähriger Essener an der Kreuzung Schönscheidtstraße / Am Zehnthof durch die Beamten angetroffen, als Tatverdächtiger identifiziert und vorläufig festgenommen werden.

Nach aktuellen Erkenntnissen öffnete der Tatverdächtige gewaltfrei eine Autotür und setzte sich in das Fahrzeug. Als er das Auto kurze Zeit später wieder verlassen wollte, ließen sich die Türen aufgrund eines Defekts nicht von innen öffnen, sodass er nun festsaß. Vermutlich in seiner Verzweiflung nahm er eine Kopfstütze, schlug eine Scheibe ein und flüchtete aus seinem vierrädrigen Gefängnis kurzzeitig in die Freiheit.

Da sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des 19-Jährigen ergaben, wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren im betroffenen Pkw. Da sich die Hinweise auf ein Diebstahlsdelikt nicht erhärten konnten, wurde der Essener bereits wieder entlassen. Das Kriminalkommissariat 33 ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell