Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannte brechen Geldautomaten in Bankpavillon auf - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45481 MH.-Mintard: Gestern am späten Abend (14. August) brachen unbekannte Tatverdächtige einen Geldautomaten an der Mintarder Dorfstraße auf. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 22:30 Uhr bemerkte eine Zeugin, wie die bislang unbekannten Tatverdächtigen einen Geldautomaten in einem Bankpavillon an der Mintarder Dorfstraße manipulierten. Nachdem sie den Automaten mutmaßlich mit einem Winkelschleifer aufgebrochen hatten, flüchteten sie mit einem Pkw, bei dem es sich vermutlich um einen Ford Fusion handelt, über die August-Thyssen-Straße in Fahrtrichtung Kettwig. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde kein Bargeld aus dem Geldautomaten gestohlen.

Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht Spuren am Tatort gesichert. Das Kriminalkommissariat 32 ermittelt wegen des Verdachts des Bandendiebstahls und sucht dringend nach Zeugen der Tat. Wenn Sie Hinweise zu den Tätern oder zu dem Fluchtfahrzeug geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

