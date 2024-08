POL-E: Essen/Mülheim: Polizeidirektor Carsten Hamann ist der neue Leiter der Direktion Verkehr in Essen

Polizei Essen

Essen/Mülheim: Polizeidirektor Carsten Hamann ist der neue Leiter der Direktion Verkehr in Essen

Vergangenen Montag (12.08.), hat Polizeidirektor Carsten Hamann seinen neuen Posten als Leiter der Direktion Verkehr angetreten.

Der 50-Jährige war sechs Jahre beim Landeskriminalamt NRW für den Bereich "Terrorismusbekämpfung und Staatsschutz" tätig. Zuletzt war er für Verbrechen nach dem Völkerstrafgesetzbuch sowie für die Ermittlungskommission PMK (Politisch motivierte Kriminalität) zuständig.

Begonnen hat er seine Karriere bei der Polizei im Wach- und Wechseldienst, in der Einsatzhundertschaft und bei den Spezialeinheiten. Anschließend wechselte er zum Innenministerium, wo er unter anderem für die Vorbereitung der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 zuständig war.

Privat wohnt der gebürtige Oer-Erkenschwicker mittlerweile seit gut zehn Jahren in Essen. "Ich fand die Stadt von Anfang an toll, mit all den Cafés und Restaurants."

In seiner Freizeit treibt Carsten Hamann gern Sport. Am liebsten fährt er Rad oder schwimmt.

Was ist Ihnen als neuer "Chef" der Direktion Verkehr wichtig?

Mir ist es wichtig, dass wir als Direktion unsere Aufgaben so gut wie möglich wahrnehmen und damit einen Beitrag zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr leisten. Die Menschen in Essen sollen sich vom Kleinkind bis zum Senior mit einem guten Gefühl und sicher im Straßenverkehr bewegen.

Was treibt Sie im Besonderen an?

Es sind die Kolleginnen und Kollegen in der Direktion Verkehr und die optimale Wahrnehmung der Aufgaben, die mich in einer Zeit der Digitalisierung und des ständigen Wandels antreiben. Der ständige gesellschaftliche Wandel eröffnet neue Möglichkeiten und schafft gleichzeitig auch neue Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt.

Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass der Wandel ein natürlicher Bestandteil der Gesellschaft ist. Sich Veränderungen anzupassen und sie konstruktiv zu gestalten, ist mir wichtig. Das gelingt uns nur gemeinsam und dazu müssen wir direktionsintern und direktionsübergreifend im ständigen kollegialen Austausch bleiben.

Herzlich willkommen bei der Polizei Essen. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit./JuBu

